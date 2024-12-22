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"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 22.12.2024
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18:08 22.12.2024 (обновлено: 18:09 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/mrachnaya-1990722319.html
"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине
"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 22.12.2024
"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине
Силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:08:00+03:00
2024-12-22T18:09:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он привел в пример инцидент в Харькове, когда сотрудники ТЦК затащили молодого человека в фургон после того, как преследовали его на улице. Один из них успел нанести три удара, прежде чем захлопнуть за жертвой дверь."Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии (диктатуре Зеленского)", — саркастично резюмировал журналист.Ранее украинский пленный Виталий Алимов рассказал РИА Новости, что в Харькове с прошлого лета усилились рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов)."Стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… Вот в последнее время стало больше, а так они ходят по всем улицам, в метро не зайти, на конечной станции троллейбуса, все постоянно там дежурят. Все улицы перекрыты", — сказал пленный.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241222/granitsa-1990718385.html
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в мире, украина, харьков, чей боуз
В мире, Украина, Харьков, Чей Боуз
"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине

Боуз: силовая мобилизация и похищения людей стали мрачной реальностью на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
© Chay Bowes/ХПост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Chay Bowes/Х
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Он привел в пример инцидент в Харькове, когда сотрудники ТЦК затащили молодого человека в фургон после того, как преследовали его на улице. Один из них успел нанести три удара, прежде чем захлопнуть за жертвой дверь.
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"Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии (диктатуре Зеленского)", — саркастично резюмировал журналист.
Ранее украинский пленный Виталий Алимов рассказал РИА Новости, что в Харькове с прошлого лета усилились рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов).
"Стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… Вот в последнее время стало больше, а так они ходят по всем улицам, в метро не зайти, на конечной станции троллейбуса, все постоянно там дежурят. Все улицы перекрыты", — сказал пленный.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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