https://ria.ru/20241222/mrachnaya-1990722319.html

"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине

"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 22.12.2024

"Мрачная реальность": на Западе сделали резкое заявление об Украине

Силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:08:00+03:00

2024-12-22T18:08:00+03:00

2024-12-22T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Силовая мобилизация стала мрачной реальностью на Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он привел в пример инцидент в Харькове, когда сотрудники ТЦК затащили молодого человека в фургон после того, как преследовали его на улице. Один из них успел нанести три удара, прежде чем захлопнуть за жертвой дверь."Такова мрачная реальность в форпосте свободы и демократии (диктатуре Зеленского)", — саркастично резюмировал журналист.Ранее украинский пленный Виталий Алимов рассказал РИА Новости, что в Харькове с прошлого лета усилились рейды сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов)."Стало тяжело, когда вступил в силу закон о мобилизации… Вот в последнее время стало больше, а так они ходят по всем улицам, в метро не зайти, на конечной станции троллейбуса, все постоянно там дежурят. Все улицы перекрыты", — сказал пленный.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241222/granitsa-1990718385.html

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в мире, украина, харьков, чей боуз