https://ria.ru/20241222/moskva-1990744891.html

На юге Москвы произошло массовое ДТП

На юге Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 22.12.2024

На юге Москвы произошло массовое ДТП

Грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале."По предварительным данным, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля "КАМАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора", — говорится в материале.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Экстренные службы сообщили о 15 пострадавших, включая одного ребенка, 14 из них госпитализированы. Среди них два сотрудника МЧС.Столичный департамент транспорта предупредил, что движение по Новочеркасскому бульвару перекрыто в обе стороны. Как отмечается, задерживаются автобусы и электробусы. Маршруты временно изменены.

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происшествия, москва, авто, россия