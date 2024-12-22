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На юге Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 22.12.2024
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21:31 22.12.2024 (обновлено: 23:10 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/moskva-1990744891.html
На юге Москвы произошло массовое ДТП
На юге Москвы произошло массовое ДТП - РИА Новости, 22.12.2024
На юге Москвы произошло массовое ДТП
Грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T21:31:00+03:00
2024-12-22T23:10:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.&quot;По предварительным данным, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля &quot;КАМАЗ&quot; проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора&quot;, — говорится в материале.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Экстренные службы сообщили о 15 пострадавших, включая одного ребенка, 14 из них госпитализированы. Среди них два сотрудника МЧС.Столичный департамент транспорта предупредил, что движение по Новочеркасскому бульвару перекрыто в обе стороны. Как отмечается, задерживаются автобусы и электробусы. Маршруты временно изменены.
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происшествия, москва, авто, россия
Происшествия, Москва, Авто, Россия
На юге Москвы произошло массовое ДТП

На юге Москвы грузовик столкнулся с автобусом и тремя автомобилями

© Фото : ДТП и ЧП МоскваМассовое ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве
Массовое ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : ДТП и ЧП Москва
Массовое ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Грузовик столкнулся с автобусом и тремя легковыми автомобилями на перекрестке на юге Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель автомобиля "КАМАЗ" проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора", — говорится в материале.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Экстренные службы сообщили о 15 пострадавших, включая одного ребенка, 14 из них госпитализированы. Среди них два сотрудника МЧС.
Столичный департамент транспорта предупредил, что движение по Новочеркасскому бульвару перекрыто в обе стороны. Как отмечается, задерживаются автобусы и электробусы. Маршруты временно изменены.
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