На Западе раскрыли мнение боевиков ВСУ о нападении на Курскую область
The Spectator: все больше боевиков ВСУ хотят покинуть Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские боевики все больше сомневаются относительно целесообразности продолжения курской авантюры и необходимости оккупации российской территории, пишет британский журнал The Spectator.
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"Растущие потери и тяжелая ситуация в Донбассе подогревают сомнения среди украинских солдат относительно того, стоит ли продолжение курской операции таких затрат", — говорится в материале.
Автор материала признает, что российская армия имеет значительно преимущество перед украинской по численности личного состава, в то время как украинское командование отчаянно борется с проблемой массового дезертирства в рядах ВСУ.
В материале также отмечается, что украинские военные не поддерживают намерение своего руководства использовать часть Курской области, которую сейчас занимают ВСУ, как разменную монету на переговорах с Россией.
"Поскольку украинские солдаты сомневаются в ценности удержания фрагмента российской территории по сравнению с защитой собственной родины, реальность их положения становится все более очевидной", — считает автор публикации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
На прошлой неделе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в этом году по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
В свою очередь, газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.