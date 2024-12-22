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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 22.12.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке
Угрозы жизни и здоровью пилотов и пассажира самолета Ан-2, жестко приземлившегося на севере Камчатки, нет, сообщил министр здравоохранения Камчатского края... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:57:00+03:00
2024-12-22T10:57:00+03:00
2024-12-22T11:27:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости️. Угрозы жизни и здоровью пилотов и пассажира самолета Ан-2, жестко приземлившегося на севере Камчатки, нет, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков. "В Мильковскую районную больницу были доставлены три пострадавших в результате падения самолета. В настоящее время пациенты обследованы. Угрозы здоровью и жизням нет. Пациенты находятся под медицинским наблюдением", - сказал Гашков. Пациент 1953 года рождения получил ушиб грудной клетки, пациент 1999 года рождения - ссадины лица, пациент 1956 года рождения получил рваную ушибленную рану головы и открытую черепно-мозговую травму. Самолет Ан-2 был обнаружен благодаря радиомаячку в воскресенье днем в Усть-Камчатском районе. Борт при жесткой посадке опрокинулся на крышу. Выжить мужчинам - двум пилотам и пассажиру - помогли продукты питания и топливо, которые были в самолете. Поиски продолжались с 19 декабря. Воздушное судно следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, оно совершало коммерческий перелет по доставке груза.
https://ria.ru/20241219/kamchatka-1990037922.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, ан-2
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край, Ан-2
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 на Камчатке
Минздрав: угрозы жизни и здоровью пилотов и пассажира самолета Ан-2 нет