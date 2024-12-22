https://ria.ru/20241222/mchs-1990733209.html

В МЧС рассказали об очистке побережья Краснодарского края от мазута

В МЧС рассказали об очистке побережья Краснодарского края от мазута - РИА Новости, 22.12.2024

В МЧС рассказали об очистке побережья Краснодарского края от мазута

Более 39,7 километров берега, загрязненного нефтепродуктами после крушения танкеров, уже очищено, также всего собрано 17025,3 тонны песка и грунта, сообщила... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:40:00+03:00

2024-12-22T19:40:00+03:00

2024-12-22T19:40:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

черное море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 39,7 километров берега, загрязненного нефтепродуктами после крушения танкеров, уже очищено, также всего собрано 17025,3 тонны песка и грунта, сообщила пресс-служба МЧС России. "Всего собрано 17025,3 тонны загрязненного песка и грунта. Очищено более 39,7 километров береговой линии", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241222/lebed-1990706884.html

россия

керченский пролив

черное море

краснодарский край

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происшествия, россия, керченский пролив, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край