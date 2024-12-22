https://ria.ru/20241222/malchik-1990721974.html
В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2024
В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в селе Золотая Степь Саратовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:03:00+03:00
2024-12-22T18:03:00+03:00
2024-12-22T19:24:00+03:00
происшествия
жилье
россия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в селе Золотая Степь Саратовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Трагедия произошла в селе Золотая Степь. В частном доме были женщина и ее внуки восьми и девяти лет. Заметив возгорание, женщина со старшей девочкой успели спастись. Тело мальчика обнаружили при тушении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 119 "квадратах" потушили восемь специалистов и три единицы техники. На месте работают представители Следственного комитета и дознаватели МЧС России.
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок
В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб восьмилетний мальчик