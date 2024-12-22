https://ria.ru/20241222/malchik-1990721974.html

В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок - РИА Новости, 22.12.2024

В Саратовской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в селе Золотая Степь Саратовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:03:00+03:00

2024-12-22T18:03:00+03:00

2024-12-22T19:24:00+03:00

происшествия

жилье

россия

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990729880_0:0:1144:643_1920x0_80_0_0_877bc9b39b8fa6efee78e0628af7755e.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в селе Золотая Степь Саратовской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Трагедия произошла в селе Золотая Степь. В частном доме были женщина и ее внуки восьми и девяти лет. Заметив возгорание, женщина со старшей девочкой успели спастись. Тело мальчика обнаружили при тушении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 119 "квадратах" потушили восемь специалистов и три единицы техники. На месте работают представители Следственного комитета и дознаватели МЧС России.

https://ria.ru/20241028/pozhar-1980428440.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)