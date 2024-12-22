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Путин на открытии новых транспортных объектов. Трансляция
Путин на открытии новых транспортных объектов. Трансляция - РИА Новости, 22.12.2024
Путин на открытии новых транспортных объектов. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых транспортных объектов. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T13:47:00+03:00
2024-12-22T13:47:00+03:00
2024-12-22T13:47:00+03:00
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых транспортных объектов.
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РИА Новости
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5
4.7
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на открытии новых транспортных объектов. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых транспортных объектов.
2024-12-22T13:47
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PT46M31S
Путин на открытии новых транспортных объектов. Трансляция
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Президент России Владимир Путин принимает участие в открытии новых транспортных объектов.