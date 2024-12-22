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Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году - РИА Новости, 22.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/liksutov-1990634757.html
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году - РИА Новости, 22.12.2024
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году
На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для сотрудников и москвичей приготовили новогодние активности, там можно воспользоваться почтовыми... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:00:00+03:00
2024-12-22T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для сотрудников и москвичей приготовили новогодние активности, там можно воспользоваться почтовыми ящиками "Зимняя почта", сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По задаче мэра Москвы Сергея Собянина в преддверии праздников мы украсили промышленные корпуса и общественные пространства площадок ОЭЗ Москвы, а также запланировали различные новогодние мероприятия. Центром притяжения для жителей города станет площадка "Печатники" столичной особой экономической зоны. Здесь разместились праздничные фотозоны, почтовые ящики для отправки новогодних открыток и писем, 12-метровые нарядные ели и другие украшения", –приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что к Новому году уже украшено свыше 20 локаций особой экономической зоны "Технополис Москва", в том числе входные группы, контрольно-пропускные пункты, ресепшен демонстрационные и другие зоны."Москва – это город, где промышленность идет рука об руку с населением. В этом году мы решили дать возможность москвичам стать еще ближе к индустриальному сектору и организовали различные новогодние активности на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Например, в рамках фестиваля "Зима в Москве" на площадках "Печатники", "Алабушево" и "Руднево" установили специальные почтовые ящики "Зимняя почта"", – отметил министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что благодаря данным почтовым ящикам можно бесплатно отправить поздравительную открытку или письмо.Доминантой оформления стала Жар-птица - символ силы и стремления, объединяющий прошлое и будущее, традиции и инновации, уточнили в ДИПП. Свет, который она излучает, олицетворяет предельную фотонную скорость Вселенной, с которой развиваются резиденты ОЭЗ "Технополис Москва". Ее "молодильные яблоки" представляют биотехнологии, а интеллект – искусственный, основанный на модуле оперативной памяти, разработанном на базе российского микроконтроллера "Амур" с архитектурой RISC-V.Кроме того, в новогоднем оформлении использовались украшения из натуральных материалов. Например, бумага, дерево и гофрокартон. После праздников игрушки и декор направят на переработку, что поспособствует сокращению объема отходов.Пятый год подряд в ОЭЗ "Технополис Москва" проходит конкурс "Техноелки". Он объединяет резидентов, которые креативно рассказывают о своих технологических компаниях и производимой продукции с использованием главного атрибута новогоднего праздника – елки.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что трудовые коллективы предприятий особой экономической зоны города с каждым годом все активнее участвуют в оформлении пространств своих площадок. По его мнению, это свидетельствует о росте вовлеченности и стремлении совместными усилиями создать не только атмосферу праздника, но и представить свою продукцию.Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" добавил, что лидерами голосования в этом году стали "НИИМЭ", "ОнкоТаргет", "НМ-Тех", "Некс-Т" и "БФС". Приз зрительских симпатий достался новогодней инсталляции компании "Систэм Электрик". Для участия в конкурсе предприятиям необходимо было применять нестандартные технические и декоративные решения в оформлении, учитывая при этом целостность композиции и художественную выразительность.Ранее Ликсутов сообщил, что за первые девять месяцев 2024 года высокотехнологичную продукцию и услуги резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали на сумму более 104 млрд рублей, что на 36% выше показателя аналогичного периода 2023 года.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году

Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" подготовили новогодние активности

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году
В ОЭЗ Технополис Москва готовятся к Новому году - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для сотрудников и москвичей приготовили новогодние активности, там можно воспользоваться почтовыми ящиками "Зимняя почта", сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина в преддверии праздников мы украсили промышленные корпуса и общественные пространства площадок ОЭЗ Москвы, а также запланировали различные новогодние мероприятия. Центром притяжения для жителей города станет площадка "Печатники" столичной особой экономической зоны. Здесь разместились праздничные фотозоны, почтовые ящики для отправки новогодних открыток и писем, 12-метровые нарядные ели и другие украшения", приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что к Новому году уже украшено свыше 20 локаций особой экономической зоны "Технополис Москва", в том числе входные группы, контрольно-пропускные пункты, ресепшен демонстрационные и другие зоны.
"Москва это город, где промышленность идет рука об руку с населением. В этом году мы решили дать возможность москвичам стать еще ближе к индустриальному сектору и организовали различные новогодние активности на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Например, в рамках фестиваля "Зима в Москве" на площадках "Печатники", "Алабушево" и "Руднево" установили специальные почтовые ящики "Зимняя почта"", отметил министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что благодаря данным почтовым ящикам можно бесплатно отправить поздравительную открытку или письмо.
Доминантой оформления стала Жар-птица - символ силы и стремления, объединяющий прошлое и будущее, традиции и инновации, уточнили в ДИПП. Свет, который она излучает, олицетворяет предельную фотонную скорость Вселенной, с которой развиваются резиденты ОЭЗ "Технополис Москва". Ее "молодильные яблоки" представляют биотехнологии, а интеллект – искусственный, основанный на модуле оперативной памяти, разработанном на базе российского микроконтроллера "Амур" с архитектурой RISC-V.
Кроме того, в новогоднем оформлении использовались украшения из натуральных материалов. Например, бумага, дерево и гофрокартон. После праздников игрушки и декор направят на переработку, что поспособствует сокращению объема отходов.
Пятый год подряд в ОЭЗ "Технополис Москва" проходит конкурс "Техноелки". Он объединяет резидентов, которые креативно рассказывают о своих технологических компаниях и производимой продукции с использованием главного атрибута новогоднего праздника – елки.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что трудовые коллективы предприятий особой экономической зоны города с каждым годом все активнее участвуют в оформлении пространств своих площадок. По его мнению, это свидетельствует о росте вовлеченности и стремлении совместными усилиями создать не только атмосферу праздника, но и представить свою продукцию.
Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" добавил, что лидерами голосования в этом году стали "НИИМЭ", "ОнкоТаргет", "НМ-Тех", "Некс-Т" и "БФС". Приз зрительских симпатий достался новогодней инсталляции компании "Систэм Электрик". Для участия в конкурсе предприятиям необходимо было применять нестандартные технические и декоративные решения в оформлении, учитывая при этом целостность композиции и художественную выразительность.
Ранее Ликсутов сообщил, что за первые девять месяцев 2024 года высокотехнологичную продукцию и услуги резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали на сумму более 104 млрд рублей, что на 36% выше показателя аналогичного периода 2023 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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