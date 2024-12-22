https://ria.ru/20241222/liksutov-1990634757.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году - РИА Новости, 22.12.2024

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" готовятся к Новому году

На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для сотрудников и москвичей приготовили новогодние активности, там можно воспользоваться почтовыми... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:00:00+03:00

2024-12-22T11:00:00+03:00

2024-12-22T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" для сотрудников и москвичей приготовили новогодние активности, там можно воспользоваться почтовыми ящиками "Зимняя почта", сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По задаче мэра Москвы Сергея Собянина в преддверии праздников мы украсили промышленные корпуса и общественные пространства площадок ОЭЗ Москвы, а также запланировали различные новогодние мероприятия. Центром притяжения для жителей города станет площадка "Печатники" столичной особой экономической зоны. Здесь разместились праздничные фотозоны, почтовые ящики для отправки новогодних открыток и писем, 12-метровые нарядные ели и другие украшения", –приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что к Новому году уже украшено свыше 20 локаций особой экономической зоны "Технополис Москва", в том числе входные группы, контрольно-пропускные пункты, ресепшен демонстрационные и другие зоны."Москва – это город, где промышленность идет рука об руку с населением. В этом году мы решили дать возможность москвичам стать еще ближе к индустриальному сектору и организовали различные новогодние активности на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Например, в рамках фестиваля "Зима в Москве" на площадках "Печатники", "Алабушево" и "Руднево" установили специальные почтовые ящики "Зимняя почта"", – отметил министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что благодаря данным почтовым ящикам можно бесплатно отправить поздравительную открытку или письмо.Доминантой оформления стала Жар-птица - символ силы и стремления, объединяющий прошлое и будущее, традиции и инновации, уточнили в ДИПП. Свет, который она излучает, олицетворяет предельную фотонную скорость Вселенной, с которой развиваются резиденты ОЭЗ "Технополис Москва". Ее "молодильные яблоки" представляют биотехнологии, а интеллект – искусственный, основанный на модуле оперативной памяти, разработанном на базе российского микроконтроллера "Амур" с архитектурой RISC-V.Кроме того, в новогоднем оформлении использовались украшения из натуральных материалов. Например, бумага, дерево и гофрокартон. После праздников игрушки и декор направят на переработку, что поспособствует сокращению объема отходов.Пятый год подряд в ОЭЗ "Технополис Москва" проходит конкурс "Техноелки". Он объединяет резидентов, которые креативно рассказывают о своих технологических компаниях и производимой продукции с использованием главного атрибута новогоднего праздника – елки.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что трудовые коллективы предприятий особой экономической зоны города с каждым годом все активнее участвуют в оформлении пространств своих площадок. По его мнению, это свидетельствует о росте вовлеченности и стремлении совместными усилиями создать не только атмосферу праздника, но и представить свою продукцию.Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" добавил, что лидерами голосования в этом году стали "НИИМЭ", "ОнкоТаргет", "НМ-Тех", "Некс-Т" и "БФС". Приз зрительских симпатий достался новогодней инсталляции компании "Систэм Электрик". Для участия в конкурсе предприятиям необходимо было применять нестандартные технические и декоративные решения в оформлении, учитывая при этом целостность композиции и художественную выразительность.Ранее Ликсутов сообщил, что за первые девять месяцев 2024 года высокотехнологичную продукцию и услуги резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали на сумму более 104 млрд рублей, что на 36% выше показателя аналогичного периода 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса