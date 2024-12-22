https://ria.ru/20241222/kurakhovo-1990668697.html
Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово
Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово - РИА Новости, 22.12.2024
Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово
ВС РФ впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T03:50:00+03:00
2024-12-22T03:50:00+03:00
2024-12-22T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. ВС РФ впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным "Ярый". "Сейчас Курахово ... в основном все либо несется на себе (эвакуация раненых - ред.)… либо есть случаи, когда ... группа уже прошла, там раненый остался, эвакуация какая?.. Пройти второй группе - это уже большие риски. И уже остаются только случаи героизма, когда парни используют мототехнику. Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, - (это) первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого. И это у нас первый случай по этому поселку", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что автомобили и другая техника не может заехать в поселок из-за большого количества вражеских дронов. РИА Новости также предоставили снятое с дрона видео, на кадрах которого - мотоциклист, передвигающийся по Курахово. Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города – дело времени. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html
https://ria.ru/20241220/voennye-1990322643.html
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Замполит "Ярый" об эвакуации раненого на мотоцикле
Российские бойцы впервые эвакуировали раненого из Курахово на мотоцикле, о таком случае РИА Новости рассказал замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным "Ярый". В распоряжении РИА Новости также оказалось снятое с дрона видео, на кадрах - тот самый мотоциклист, передвигающийся по Курахово.
2024-12-22T03:50
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово
Российские военнослужащие впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово