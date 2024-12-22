https://ria.ru/20241222/kurakhovo-1990668697.html

Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово

Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово - РИА Новости, 22.12.2024

Бойцы ВС России впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово

ВС РФ впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T03:50:00+03:00

2024-12-22T03:50:00+03:00

2024-12-22T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. ВС РФ впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным "Ярый". "Сейчас Курахово ... в основном все либо несется на себе (эвакуация раненых - ред.)… либо есть случаи, когда ... группа уже прошла, там раненый остался, эвакуация какая?.. Пройти второй группе - это уже большие риски. И уже остаются только случаи героизма, когда парни используют мототехнику. Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, - (это) первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого. И это у нас первый случай по этому поселку", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что автомобили и другая техника не может заехать в поселок из-за большого количества вражеских дронов. РИА Новости также предоставили снятое с дрона видео, на кадрах которого - мотоциклист, передвигающийся по Курахово. Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее в интервью РИА Новости, что ситуация для ВСУ в Курахово критическая, а взятие города – дело времени. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241221/vsu-1990609348.html

https://ria.ru/20241220/voennye-1990322643.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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Замполит "Ярый" об эвакуации раненого на мотоцикле Российские бойцы впервые эвакуировали раненого из Курахово на мотоцикле, о таком случае РИА Новости рассказал замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным "Ярый". В распоряжении РИА Новости также оказалось снятое с дрона видео, на кадрах - тот самый мотоциклист, передвигающийся по Курахово. 2024-12-22T03:50 true PT0M51S

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