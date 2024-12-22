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Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 22.12.2024 (обновлено: 08:24 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kurakhovo-1990666953.html
Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец
Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец - РИА Новости, 22.12.2024
Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец
Польские наемники уничтожены во время зачистки Курахово в ДНР от ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T03:18:00+03:00
2024-12-22T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Польские наемники уничтожены во время зачистки Курахово в ДНР от ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол."Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты. Также было зафиксировано присутствие чернокожих специалистов, поляков. Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки", — сказал собеседник агентства.Ранее Купол сообщил РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово.В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.
https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990664703.html
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Уничтожение польских наемников во время зачистки от ВСУ Курахово
Польские наемники уничтожены во время зачистки от ВСУ Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Купол"
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курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец

Во время зачистки Курахово от ВСУ уничтожили польских наемников

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Польские наемники уничтожены во время зачистки Курахово в ДНР от ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол.
«
"Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты. Также было зафиксировано присутствие чернокожих специалистов, поляков. Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки", — сказал собеседник агентства.
Ранее Купол сообщил РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово.
В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, дольше всех остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие населенного пункта позволит российским войскам продвинуться дальше к западной границе республики.

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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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