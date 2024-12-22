https://ria.ru/20241222/kurakhovo-1990666953.html

Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец

Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец - РИА Новости, 22.12.2024

Во время зачистки Курахово уничтожили польских наемников, сообщил боец

Польские наемники уничтожены во время зачистки Курахово в ДНР от ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T03:18:00+03:00

2024-12-22T03:18:00+03:00

2024-12-22T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Польские наемники уничтожены во время зачистки Курахово в ДНР от ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол."Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты. Также было зафиксировано присутствие чернокожих специалистов, поляков. Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки", — сказал собеседник агентства.Ранее Купол сообщил РИА Новости, что ВСУ бросают солдат при отступлении в Курахово.В среду глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что украинские войска оказались в критическом положении в Курахово, единственный путь их снабжения находится под огнем российских военных. Он выразил уверенность, что освобождение города — дело времени, но не стоит форсировать события.

https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990664703.html

курахово

донецкая народная республика

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Уничтожение польских наемников во время зачистки от ВСУ Курахово Польские наемники уничтожены во время зачистки от ВСУ Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости замкомандира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Купол" 2024-12-22T03:18 true PT0M18S

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курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины