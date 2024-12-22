https://ria.ru/20241222/krushenie-1990690250.html
При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека
При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека - РИА Новости, 22.12.2024
При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека
Жертвами крушения медицинского вертолета в турецком городе Мугла стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T11:21:00+03:00
2024-12-22T11:21:00+03:00
2024-12-22T11:21:00+03:00
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СТАМБУЛ, 22 дек - РИА Новости. Жертвами крушения медицинского вертолета в турецком городе Мугла стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык. Вертолет врезался в четвертый этаж научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю, сообщил губернатор. "Вертолет потерпел крушение во время взлета с вертолетной площадки больницы. Двое пилотов, врач и медицинский сотрудник погибли в результате катастрофы", - сообщил Акбыйык журналистам. Причины аварии будут расследованы. В Мугле сейчас густой туман.
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мугла (провинция), турция, в мире
Мугла (провинция), Турция, В мире
При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека
Четыре человека погибли при крушении вертолета в турецком городе Мугла