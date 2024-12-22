https://ria.ru/20241222/krushenie-1990690250.html

При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека

При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека - РИА Новости, 22.12.2024

При крушении медицинского вертолета в Турции погибли четыре человека

Жертвами крушения медицинского вертолета в турецком городе Мугла стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:21:00+03:00

2024-12-22T11:21:00+03:00

2024-12-22T11:21:00+03:00

мугла (провинция)

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990689315_0:245:600:583_1920x0_80_0_0_c9e3cc3854f34f7770788aff3e51edb7.jpg

СТАМБУЛ, 22 дек - РИА Новости. Жертвами крушения медицинского вертолета в турецком городе Мугла стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык. Вертолет врезался в четвертый этаж научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю, сообщил губернатор. "Вертолет потерпел крушение во время взлета с вертолетной площадки больницы. Двое пилотов, врач и медицинский сотрудник погибли в результате катастрофы", - сообщил Акбыйык журналистам. Причины аварии будут расследованы. В Мугле сейчас густой туман.

https://ria.ru/20241209/turtsiya-1988146888.html

мугла (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мугла (провинция), турция, в мире