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Компании столицы заключают экспортные контракты благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 22.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:30 22.12.2024 (обновлено: 16:39 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kontrakty-1990715429.html
Компании столицы заключают экспортные контракты благодаря поддержке Москвы
Компании столицы заключают экспортные контракты благодаря поддержке Москвы - РИА Новости, 22.12.2024
Компании столицы заключают экспортные контракты благодаря поддержке Москвы
Столичные компании могут заключить экспортные контракты на поставку различной продукции благодаря поддержке центра "Моспром", сообщил начальник отдела... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:30:00+03:00
2024-12-22T16:39:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичные компании могут заключить экспортные контракты на поставку различной продукции благодаря поддержке центра "Моспром", сообщил начальник отдела внешнеэкономической деятельности АО МПБК "ОЧАКОВО" Олег Алексеев.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что взаимная торговля Москвы и Китая продолжает расти. За девять месяцев 2024 года она увеличилась на 7,7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. При этом доля Москвы в общем товарообороте стран превышает 40%. В страну поставляется московская продукция машиностроения, приборостроения, медтехника, пищевая продукция и другие товары. Центр "Моспром" активно поддерживает столичных производителей, помогая им найти новых партнеров в других странах."Мы видим большой интерес к продукции "ОЧАКОВО" в азиатских странах, особенно в Китае. Здесь востребован не только наш фирменный квас двойного брожения, который сейчас мы поставляем в Пекин и в ближайшее время планируем также начать поставки в ряд провинций Поднебесной, но и другие напитки, в частности пиво", - сказал Алексеев.Он добавил, что наращивание экспорта очень важно для компании. И в этом плане китайский рынок один из самых перспективных и при этом высококонкурентных."Наша компания заключила свой первый экспортный контракт на поставку газированных напитков в Китай благодаря поддержке центра "Моспром". Сейчас мы поставляем не только наши уже хорошо известные бренды, но специально разрабатываем новые продукты для китайского рынка", - подчеркнул представитель компании.И уточнил, что в этом году представители предприятия приняли участие в Международной бизнес-миссии и b2b-встречах для экспортоориентированных субъектов АПК города Москвы в Китайскую Народную Республику в рамках выставки Sial Shenzhen 2024, которая прошла в начале сентября в городе Шэньчжэнь и подготовили проект для расширения экспорта в эту страну."В частности мы планируем в 2025 году поставить "Промо-контейнеры", где будут представлены все имеющиеся у нас безалкогольные напитки для тестирования спроса на рынке Китая", - заключил Алексеев.Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы, благодаря поддержке центра "Моспром" городские компании активно развивают международное сотрудничество, в том числе путем укрепления кооперационных связей с дружественными странами.
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москва, сергей собянин, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Поддержка бизнеса
Компании столицы заключают экспортные контракты благодаря поддержке Москвы

Москва помогает компаниям заключать экспортные контракты

© Фото : пресс-служба ДИППСтенд "Очаково"
Стенд Очаково - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Стенд "Очаково"
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Столичные компании могут заключить экспортные контракты на поставку различной продукции благодаря поддержке центра "Моспром", сообщил начальник отдела внешнеэкономической деятельности АО МПБК "ОЧАКОВО" Олег Алексеев.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что взаимная торговля Москвы и Китая продолжает расти. За девять месяцев 2024 года она увеличилась на 7,7%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. При этом доля Москвы в общем товарообороте стран превышает 40%. В страну поставляется московская продукция машиностроения, приборостроения, медтехника, пищевая продукция и другие товары. Центр "Моспром" активно поддерживает столичных производителей, помогая им найти новых партнеров в других странах.
«
"Мы видим большой интерес к продукции "ОЧАКОВО" в азиатских странах, особенно в Китае. Здесь востребован не только наш фирменный квас двойного брожения, который сейчас мы поставляем в Пекин и в ближайшее время планируем также начать поставки в ряд провинций Поднебесной, но и другие напитки, в частности пиво", - сказал Алексеев.
Он добавил, что наращивание экспорта очень важно для компании. И в этом плане китайский рынок один из самых перспективных и при этом высококонкурентных.
"Наша компания заключила свой первый экспортный контракт на поставку газированных напитков в Китай благодаря поддержке центра "Моспром". Сейчас мы поставляем не только наши уже хорошо известные бренды, но специально разрабатываем новые продукты для китайского рынка", - подчеркнул представитель компании.
И уточнил, что в этом году представители предприятия приняли участие в Международной бизнес-миссии и b2b-встречах для экспортоориентированных субъектов АПК города Москвы в Китайскую Народную Республику в рамках выставки Sial Shenzhen 2024, которая прошла в начале сентября в городе Шэньчжэнь и подготовили проект для расширения экспорта в эту страну.
"В частности мы планируем в 2025 году поставить "Промо-контейнеры", где будут представлены все имеющиеся у нас безалкогольные напитки для тестирования спроса на рынке Китая", - заключил Алексеев.
Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы, благодаря поддержке центра "Моспром" городские компании активно развивают международное сотрудничество, в том числе путем укрепления кооперационных связей с дружественными странами.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСергей СобянинПоддержка бизнеса
 
 
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