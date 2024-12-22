https://ria.ru/20241222/konfiskovali-1990747023.html
У экс-полицейского из Москвы конфисковали банный комплекс, сообщили СМИ
У экс-полицейского из Москвы конфисковали банный комплекс, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2024
У экс-полицейского из Москвы конфисковали банный комплекс, сообщили СМИ
У бывшего начальника отдела УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова и членов его семьи изъяли несколько квартир, домов,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:18:00+03:00
2024-12-22T22:18:00+03:00
2024-12-22T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. У бывшего начальника отдела УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова и членов его семьи изъяли несколько квартир, домов, земельных участков, а также банный комплекс, сообщает "Коммерсант"."Оперативник Басов, чтобы скрыть свои криминальные доходы, активно приобретал на них дорогостоящее имущество", — говорится в материале. Экс-полицейский регистрировал недвижимость на своих родных и доверенных лиц.Конфискация была проведена по иску Генпрокуратуры.По данным издания, Басов купил или возвел 15 объектов недвижимости, два из которых он достроить не успел. Кроме этого, он приобрел пять автомобилей, а также именные ценные бумаги. Семья Басовых неоднократно выезжала на отдых за границу, тратила крупные суммы на приобретение одежды, обслуживание квартир и машин.Неправомерно полученное офицером имущество оценили почти в 206,5 миллиона рублей.Как пишет "Коммерсант", Мосгорсуд признал Басова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение через посредника взятки в особо крупном размере), ему было назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 9,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html
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происшествия, жилье, москва, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Жилье, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
У экс-полицейского из Москвы конфисковали банный комплекс, сообщили СМИ
"Ъ": у бывшего московского полицейского Басова изъяли банный комплекс