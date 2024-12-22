https://ria.ru/20241222/kareliya-1990749027.html
В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина
В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина - РИА Новости, 22.12.2024
В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина
Мужчина и беременная женщина погибли в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями в Карелии, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:53:00+03:00
2024-12-22T22:53:00+03:00
2024-12-22T22:53:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Мужчина и беременная женщина погибли в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями в Карелии, сообщает республиканское МВД. ДТП произошло в Сегежском округе на 711-м километре федеральной автодороги Р-21 Кола. "По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых машин Scania и двух легковых автомобилей Kia и Lifan. На месте происшествия погибли два человека: мужчина, водитель Kia, и его пассажир - беременная женщина. Водителю автомобиля Lifan оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Сегежского района проводит проверку по факту ДТП. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры, информирует прокуратура Карелии.
https://ria.ru/20241222/moskva-1990744891.html
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происшествия, авто, сегежский район, республика карелия, россия
Происшествия, Авто, Сегежский район, Республика Карелия, Россия
В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина
В Карелии в ДТП с грузовиками и двумя авто погибли мужчина и беременная женщина