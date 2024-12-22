https://ria.ru/20241222/kareliya-1990749027.html

В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина

В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина - РИА Новости, 22.12.2024

В Карелии в ДТП погибли мужчина и беременная женщина

Мужчина и беременная женщина погибли в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями в Карелии, сообщает республиканское МВД. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:53:00+03:00

2024-12-22T22:53:00+03:00

2024-12-22T22:53:00+03:00

происшествия

авто

сегежский район

республика карелия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Мужчина и беременная женщина погибли в ДТП с двумя грузовиками и двумя легковыми автомобилями в Карелии, сообщает республиканское МВД. ДТП произошло в Сегежском округе на 711-м километре федеральной автодороги Р-21 Кола. "По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых машин Scania и двух легковых автомобилей Kia и Lifan. На месте происшествия погибли два человека: мужчина, водитель Kia, и его пассажир - беременная женщина. Водителю автомобиля Lifan оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Сегежского района проводит проверку по факту ДТП. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры, информирует прокуратура Карелии.

https://ria.ru/20241222/moskva-1990744891.html

https://ria.ru/20241222/krym-1990720666.html

сегежский район

республика карелия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, сегежский район, республика карелия, россия