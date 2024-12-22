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Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 22.12.2024 (обновлено: 17:08 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kadyrov-1990704726.html
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 22.12.2024
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье
Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:56:00+03:00
2024-12-22T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Запорожье. Ореховское направление. В северо-западной части н. п. Работино бойцами взвода БПЛА батальона "Восток-АХМАТ" МО России под командованием &lt;…&gt; Вахи Хамбулатова (Асхаб) проведена аэроразведка. &lt;…&gt; Грамотные и слаженные действия личного состава батальона "Восток-АХМАТ" МО России привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы", — написал он. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" выявили укрепления ВСУ и зафиксировали перемещения украинских боевиков. После этого операторы дронов нанесли точные удары зажигательными и осколочно-фугасными снарядами, при которых противник понес невосполнимый урон в живой силе. Также атаки БПЛА разбили инженерные сооружения ВСУ.
https://ria.ru/20241222/putin-1990690784.html
https://ria.ru/20241222/kazan-1990701083.html
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россия, запорожье, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье

Кадыров: на Запорожье предотвратили очередную попытку перегруппировки сил ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Запорожье. Ореховское направление. В северо-западной части н. п. Работино бойцами взвода БПЛА батальона "Восток-АХМАТ" МО России под командованием <…> Вахи Хамбулатова (Асхаб) проведена аэроразведка. <…> Грамотные и слаженные действия личного состава батальона "Восток-АХМАТ" МО России привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы", — написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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