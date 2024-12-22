https://ria.ru/20241222/kadyrov-1990704726.html

Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье

Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 22.12.2024

Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье

Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T14:56:00+03:00

2024-12-22T14:56:00+03:00

2024-12-22T17:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Запорожье. Ореховское направление. В северо-западной части н. п. Работино бойцами взвода БПЛА батальона "Восток-АХМАТ" МО России под командованием <…> Вахи Хамбулатова (Асхаб) проведена аэроразведка. <…> Грамотные и слаженные действия личного состава батальона "Восток-АХМАТ" МО России привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы", — написал он. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" выявили укрепления ВСУ и зафиксировали перемещения украинских боевиков. После этого операторы дронов нанесли точные удары зажигательными и осколочно-фугасными снарядами, при которых противник понес невосполнимый урон в живой силе. Также атаки БПЛА разбили инженерные сооружения ВСУ.

https://ria.ru/20241222/putin-1990690784.html

https://ria.ru/20241222/kazan-1990701083.html

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Варвара Скокшина

россия, запорожье, рамзан кадыров, вооруженные силы украины