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Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 22.12.2024
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье
Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:56:00+03:00
2024-12-22T14:56:00+03:00
2024-12-22T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. Российские военные сорвали очередную попытку перегруппировки ВСУ на Запорожье, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Запорожье. Ореховское направление. В северо-западной части н. п. Работино бойцами взвода БПЛА батальона "Восток-АХМАТ" МО России под командованием <…> Вахи Хамбулатова (Асхаб) проведена аэроразведка. <…> Грамотные и слаженные действия личного состава батальона "Восток-АХМАТ" МО России привели к пресечению неоднократных попыток врага провести перегруппировку живой силы", — написал он. Бойцы батальона "Восток-АХМАТ" выявили укрепления ВСУ и зафиксировали перемещения украинских боевиков. После этого операторы дронов нанесли точные удары зажигательными и осколочно-фугасными снарядами, при которых противник понес невосполнимый урон в живой силе. Также атаки БПЛА разбили инженерные сооружения ВСУ.
https://ria.ru/20241222/putin-1990690784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожье, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о срыве попытки перегруппировки ВСУ на Запорожье
Кадыров: на Запорожье предотвратили очередную попытку перегруппировки сил ВСУ