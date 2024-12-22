https://ria.ru/20241222/irkutsk-1990718033.html
В Иркутске загорелось производственное здание
В Иркутске загорелось производственное здание - РИА Новости, 22.12.2024
В Иркутске загорелось производственное здание
Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:08:00+03:00
2024-12-22T17:08:00+03:00
2024-12-22T17:17:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990718557_13:0:1249:695_1920x0_80_0_0_7191726cba6fe4a0611eb2e877135e05.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России. "Возгорание произошло в производственном здании в Иркутске. На месте пожара работают 33 огнеборца и 11 единиц техники МЧС России. Предварительно, площадь пожара составляет 2400 "квадратов"", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20241221/pozhar-1990568349.html
иркутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990718557_167:0:1094:695_1920x0_80_0_0_a92c086df44f2c860335fa3380411d92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске загорелось производственное здание
В Иркутске загорелось производственное здание на площади 2400 "квадратов"