https://ria.ru/20241222/irkutsk-1990718033.html

В Иркутске загорелось производственное здание

В Иркутске загорелось производственное здание - РИА Новости, 22.12.2024

В Иркутске загорелось производственное здание

Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T17:08:00+03:00

2024-12-22T17:08:00+03:00

2024-12-22T17:17:00+03:00

происшествия

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России. "Возгорание произошло в производственном здании в Иркутске. На месте пожара работают 33 огнеборца и 11 единиц техники МЧС России. Предварительно, площадь пожара составляет 2400 "квадратов"", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20241221/pozhar-1990568349.html

иркутск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)