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В Иркутске загорелось производственное здание - РИА Новости, 22.12.2024
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17:08 22.12.2024 (обновлено: 17:17 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/irkutsk-1990718033.html
В Иркутске загорелось производственное здание
В Иркутске загорелось производственное здание - РИА Новости, 22.12.2024
В Иркутске загорелось производственное здание
Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:08:00+03:00
2024-12-22T17:17:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России. "Возгорание произошло в производственном здании в Иркутске. На месте пожара работают 33 огнеборца и 11 единиц техники МЧС России. Предварительно, площадь пожара составляет 2400 "квадратов"", - говорится в сообщении. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске загорелось производственное здание

В Иркутске загорелось производственное здание на площади 2400 "квадратов"

© МЧС России/TelegramТушение пожара в производственном здании в Иркутске
Тушение пожара в производственном здании в Иркутске - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в производственном здании в Иркутске
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Производственное здание горит в Иркутске на площади 2400 "квадратов", информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Возгорание произошло в производственном здании в Иркутске. На месте пожара работают 33 огнеборца и 11 единиц техники МЧС России. Предварительно, площадь пожара составляет 2400 "квадратов"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
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ПроисшествияИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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