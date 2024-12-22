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CNN: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения - РИА Новости, 22.12.2024
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18:07 22.12.2024 (обновлено: 23:51 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/grazhdanstvo-1990722140.html
CNN: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения
CNN: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения - РИА Новости, 22.12.2024
CNN: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения
Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них -... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:07:00+03:00
2024-12-22T23:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Переходная команда избранного президента Дональда Трампа оценивает несколько способов воплотить в жизнь его давнее обещание положить конец получению гражданства по праву рождения... В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденных у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Депортации из США в прошлом финансовом году достигли максимума за последнее десятилетие - согласно данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в прошлом финансовом году из страны были депортированы более 271 тысячи человек, что стало наивысшим показателем с 2014 года. Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
https://ria.ru/20241108/ssha-1982736737.html
https://ria.ru/20241108/tramp-1982626421.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США
CNN: команда Трампа хочет отменить получение гражданства по месту рождения

CNN: команда Трампа изучает способы отмены гражданства по месту рождения в США

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Команда выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа изучает различные способы отмены получения американского гражданства по месту рождения, среди них - отказ от выдачи документов детям родителей без паспортов и ужесточение требований к туристическим визам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Переходная команда избранного президента Дональда Трампа оценивает несколько способов воплотить в жизнь его давнее обещание положить конец получению гражданства по праву рождения... В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденных у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с планами.
Сотрудник пограничного патруля - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В США запретили программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
8 ноября, 17:47
Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Депортации из США в прошлом финансовом году достигли максимума за последнее десятилетие - согласно данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), в прошлом финансовом году из страны были депортированы более 271 тысячи человек, что стало наивысшим показателем с 2014 года.
Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику Соединённых Штатов и осуждал действующего президента Джо Байдена за бездействие. Тем не менее, будущая администрация Трампа, обсуждая планы по массовым задержаниям и депортациям нелегальных мигрантов, сталкивается с теми же проблемами нехватки ресурсов, что и Байден. Вопрос регулирования миграционной политики остаётся предметом острых дискуссий в США.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Трамп прокомментировал решение депортировать мигрантов
8 ноября, 12:08
 
В миреСШАМексикаДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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