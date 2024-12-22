https://ria.ru/20241222/gorlovka-1990717255.html

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.12.2024

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска в воскресенье выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:53:00+03:00

2024-12-22T16:53:00+03:00

2024-12-22T16:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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сцкк

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 08.45 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 16.35 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241221/gorlovka-1990625927.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол