Израиль обвинил Папу Римского в двойных стандартах по вопросу сектора Газа
МИД Израиля обвинил Папу Римского в двойных стандартах по вопросу сектора Газа
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля обвинило Папу Римского Франциска, ранее осудившего израильские авиаудары по сектору Газа, в двойных стандартах и выделении именно еврейского народа.
В субботу Папа Римский Франциск, комментируя израильские авиаудары по сектору Газа, назвал их "жестокостью, а не войной", передает агентство Франс Пресс.
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"В ответ на сегодняшнее заявление Папы: жестокость — это когда террористы прячутся за детьми, пытаясь убить израильских детей, жестокость — это когда террористы удерживают 100 заложников в течение 442 дней... Хватит двойных стандартов и выделения еврейского государства и его народа", - говорится в заявлении МИД.
В министерстве также отметили, что замечания Папы "особенно разочаровывают, поскольку они оторваны от истинного и фактического контекста борьбы Израиля с джихадистским терроризмом".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысяч.