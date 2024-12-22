https://ria.ru/20241222/gaza-1990661762.html

Израиль обвинил Папу Римского в двойных стандартах по вопросу сектора Газа

Израиль обвинил Папу Римского в двойных стандартах по вопросу сектора Газа - РИА Новости, 22.12.2024

Израиль обвинил Папу Римского в двойных стандартах по вопросу сектора Газа

Министерство иностранных дел Израиля обвинило Папу Римского Франциска, ранее осудившего израильские авиаудары по сектору Газа, в двойных стандартах и выделении... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T00:39:00+03:00

2024-12-22T00:39:00+03:00

2024-12-22T00:40:00+03:00

хамас

израиль

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля обвинило Папу Римского Франциска, ранее осудившего израильские авиаудары по сектору Газа, в двойных стандартах и выделении именно еврейского народа. В субботу Папа Римский Франциск, комментируя израильские авиаудары по сектору Газа, назвал их "жестокостью, а не войной", передает агентство Франс Пресс. "В ответ на сегодняшнее заявление Папы: жестокость — это когда террористы прячутся за детьми, пытаясь убить израильских детей, жестокость — это когда террористы удерживают 100 заложников в течение 442 дней... Хватит двойных стандартов и выделения еврейского государства и его народа", - говорится в заявлении МИД. В министерстве также отметили, что замечания Папы "особенно разочаровывают, поскольку они оторваны от истинного и фактического контекста борьбы Израиля с джихадистским терроризмом". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 107,5 тысяч.

https://ria.ru/20241219/putin-1990176090.html

https://ria.ru/20241221/konflikt-1915630213.html

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хамас, израиль, в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский