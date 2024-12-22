https://ria.ru/20241222/efimov-1990518403.html

Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 22.12.2024

Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ

На Большой Декабрьской улице в Пресненском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), предполагающий строительство более 75 тысяч... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T12:08:00+03:00

2024-12-22T12:08:00+03:00

2024-12-22T12:08:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Большой Декабрьской улице в Пресненском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), предполагающий строительство более 75 тысяч квадратных метров недвижимости и инвестиции свыше 35 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Пресненский создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Оно появится по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Инвестиции в реорганизацию площадки составят 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 347,5 миллиона рублей. В результате город получит более 800 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, проект КРТ охватит два земельных участка рядом с метро "Улица 1905 года". В частности, там появится 55 тысяч квадратных метров жилья и более 20 тысяч квадратных метров деловой недвижимости и социальной инфраструктуры, в том числе здания для отдела полиции и подстанции скорой помощи.

https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html

москва

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Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)