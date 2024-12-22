Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Большой Декабрьской улице в Пресненском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), предполагающий строительство более 75 тысяч квадратных метров недвижимости и инвестиции свыше 35 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Пресненский создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Оно появится по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Инвестиции в реорганизацию площадки составят 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 347,5 миллиона рублей. В результате город получит более 800 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, проект КРТ охватит два земельных участка рядом с метро "Улица 1905 года". В частности, там появится 55 тысяч квадратных метров жилья и более 20 тысяч квадратных метров деловой недвижимости и социальной инфраструктуры, в том числе здания для отдела полиции и подстанции скорой помощи.
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