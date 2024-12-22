Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 22.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/efimov-1990518403.html
Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 22.12.2024
Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ
На Большой Декабрьской улице в Пресненском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), предполагающий строительство более 75 тысяч... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T12:08:00+03:00
2024-12-22T12:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Большой Декабрьской улице в Пресненском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), предполагающий строительство более 75 тысяч квадратных метров недвижимости и инвестиции свыше 35 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Пресненский создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Оно появится по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Инвестиции в реорганизацию площадки составят 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 347,5 миллиона рублей. В результате город получит более 800 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, проект КРТ охватит два земельных участка рядом с метро "Улица 1905 года". В частности, там появится 55 тысяч квадратных метров жилья и более 20 тысяч квадратных метров деловой недвижимости и социальной инфраструктуры, в том числе здания для отдела полиции и подстанции скорой помощи.
https://ria.ru/20241220/moskva-1990438483.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_3538abc7f2e2e89d8723ff690f97d22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: территорию в центре Москвы реорганизуют по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Большой Декабрьской улице в Пресненском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории (КРТ), предполагающий строительство более 75 тысяч квадратных метров недвижимости и инвестиции свыше 35 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Пресненский создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами. Оно появится по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Инвестиции в реорганизацию площадки составят 35,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 347,5 миллиона рублей. В результате город получит более 800 рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, проект КРТ охватит два земельных участка рядом с метро "Улица 1905 года". В частности, там появится 55 тысяч квадратных метров жилья и более 20 тысяч квадратных метров деловой недвижимости и социальной инфраструктуры, в том числе здания для отдела полиции и подстанции скорой помощи.
Строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Ефимов: строительные краны в Москве впервые украсили к Новому году
20 декабря, 16:05
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала