https://ria.ru/20241222/dtp-1990724001.html

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 22.12.2024

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре

Легковушка сбила двух пешеходов, выехав на тротуар на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T18:24:00+03:00

2024-12-22T18:24:00+03:00

2024-12-22T18:24:00+03:00

происшествия

авто

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Легковушка сбила двух пешеходов, выехав на тротуар на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "По предварительным данным, по адресу Бирюлевская улица произошло ДТП. Водитель автомобиля совершил выезд на тротуар, в результате чего произошел наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два человека", - сказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)