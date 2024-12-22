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На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 22.12.2024
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
Легковушка сбила двух пешеходов, выехав на тротуар на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:24:00+03:00
2024-12-22T18:24:00+03:00
2024-12-22T18:24:00+03:00
происшествия
авто
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Легковушка сбила двух пешеходов, выехав на тротуар на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "По предварительным данным, по адресу Бирюлевская улица произошло ДТП. Водитель автомобиля совершил выезд на тротуар, в результате чего произошел наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два человека", - сказали в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
На юго-востоке Москвы автомобиль, выехавший на тротуар, сбил двух пешеходов