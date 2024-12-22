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На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми
На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми - РИА Новости, 22.12.2024
На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми
Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:46:00+03:00
2024-12-22T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Ковеле пьяный работник ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) врезался в авто с детьми", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны. В Волынском областном военкомате подтвердили факт ДТП с участием сотрудника военкомата, который находился в нетрезвом состоянии. "Никто из участников инцидента не пострадал. Сотрудниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Волынского областного военкомата.
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в мире, украина, волынская область
В мире, Украина, Волынская область
На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми
В Волынской области пьяный военком врезался в автомобиль с детьми