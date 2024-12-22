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Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ
Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ - РИА Новости, 22.12.2024
Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тульских десантников постоянно несут боевое дежурство по защите от беспилотных средств воздушного нападения... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T05:09:00+03:00
2024-12-22T05:09:00+03:00
2024-12-22T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тульских десантников постоянно несут боевое дежурство по защите от беспилотных средств воздушного нападения противника в одном из приграничных районов Курской области и ежедневно подавляют и сажают десятки БПЛА различного типа, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет РЭБ десантников по прибытии в указанный район разворачивает всю аппаратуру и готовит ее к работе. После этого включает анализаторы и проводит сканирование обстановки в зоне ответственности. При обнаружении вражеских разведывательных БПЛА или FPV-дронов оператор докладывает и запрашивает разрешение на работу. Включает аппаратуру РЭБ и осуществляет подавление беспилотников ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты РЭБ ВДВ в Курской области ежедневно подавляют и сажают десятки БПЛА различного типа, мешая противнику проводить воздушную разведку российских позиций, наносить удары FPV-дронами и корректировать огонь вражеской артиллерии. Грамотные и умелые действия расчетов РЭБ тульских десантников, как добавили в ведомстве, позволяют российским штурмовым и артиллерийским подразделениям выполнять задачи, имея надежное прикрытие от ударных дронов противника.
https://ria.ru/20241117/vdv-1984211130.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ
Минобороны: тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ