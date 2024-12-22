https://ria.ru/20241222/desantniki-1990670181.html

Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ

Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ - РИА Новости, 22.12.2024

Тульские десантники ежедневно подавляют и сажают десятки дронов ВСУ

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тульских десантников постоянно несут боевое дежурство по защите от беспилотных средств воздушного нападения... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T05:09:00+03:00

2024-12-22T05:09:00+03:00

2024-12-22T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тульских десантников постоянно несут боевое дежурство по защите от беспилотных средств воздушного нападения противника в одном из приграничных районов Курской области и ежедневно подавляют и сажают десятки БПЛА различного типа, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет РЭБ десантников по прибытии в указанный район разворачивает всю аппаратуру и готовит ее к работе. После этого включает анализаторы и проводит сканирование обстановки в зоне ответственности. При обнаружении вражеских разведывательных БПЛА или FPV-дронов оператор докладывает и запрашивает разрешение на работу. Включает аппаратуру РЭБ и осуществляет подавление беспилотников ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты РЭБ ВДВ в Курской области ежедневно подавляют и сажают десятки БПЛА различного типа, мешая противнику проводить воздушную разведку российских позиций, наносить удары FPV-дронами и корректировать огонь вражеской артиллерии. Грамотные и умелые действия расчетов РЭБ тульских десантников, как добавили в ведомстве, позволяют российским штурмовым и артиллерийским подразделениям выполнять задачи, имея надежное прикрытие от ударных дронов противника.

https://ria.ru/20241117/vdv-1984211130.html

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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии