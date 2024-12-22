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В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом - РИА Новости, 22.12.2024
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20:04 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/delo-1990735607.html
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом - РИА Новости, 22.12.2024
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом
Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о систематическом истязании детей их отцом в ауле Адыгеи, следует из релиза СУСК РФ по... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:04:00+03:00
2024-12-22T20:04:00+03:00
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о систематическом истязании детей их отцом в ауле Адыгеи, следует из релиза СУСК РФ по республике. В субботу председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой, якобы двое из них сбежали к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя аула Панахес по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Установлено, что в период с 2022 года по 19 декабря 2024 года житель аула Панахес воспитывал детей, проявляя "чрезмерно жестокое обращение". Он "причинил различные повреждения" двум детям в возрасте 17 и 16 лет. Отмечается, что следствие оценит действия или бездействие должностных лиц органов профилактики. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.
https://ria.ru/20241222/sochi-1990726780.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика адыгея
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Адыгея
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом

СК возбудил дело после сообщений об истязании детей отцом в ауле Адыгеи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о систематическом истязании детей их отцом в ауле Адыгеи, следует из релиза СУСК РФ по республике.
В субботу председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой, якобы двое из них сбежали к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Вчера, 19:00
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя аула Панахес по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в период с 2022 года по 19 декабря 2024 года житель аула Панахес воспитывал детей, проявляя "чрезмерно жестокое обращение". Он "причинил различные повреждения" двум детям в возрасте 17 и 16 лет.
Отмечается, что следствие оценит действия или бездействие должностных лиц органов профилактики. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Нижегородской области женщину арестовали за истязание детей
15 декабря, 19:26
 
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Адыгея
 
 
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