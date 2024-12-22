https://ria.ru/20241222/delo-1990735607.html
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом - РИА Новости, 22.12.2024
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом
Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о систематическом истязании детей их отцом в ауле Адыгеи, следует из релиза СУСК РФ по... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:04:00+03:00
2024-12-22T20:04:00+03:00
2024-12-22T20:04:00+03:00
происшествия
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александр бастрыкин
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о систематическом истязании детей их отцом в ауле Адыгеи, следует из релиза СУСК РФ по республике. В субботу председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой, якобы двое из них сбежали к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя аула Панахес по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Установлено, что в период с 2022 года по 19 декабря 2024 года житель аула Панахес воспитывал детей, проявляя "чрезмерно жестокое обращение". Он "причинил различные повреждения" двум детям в возрасте 17 и 16 лет. Отмечается, что следствие оценит действия или бездействие должностных лиц органов профилактики. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.
https://ria.ru/20241222/sochi-1990726780.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика адыгея
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Адыгея
В Адыгее возбудили дело после сообщений об истязании детей отцом
СК возбудил дело после сообщений об истязании детей отцом в ауле Адыгеи