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Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет - РИА Новости, 22.12.2024
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09:02 22.12.2024 (обновлено: 09:14 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/bpla-1990678864.html
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет - РИА Новости, 22.12.2024
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет
Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, возгорание на объекте полностью ликвидировано, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:02:00+03:00
2024-12-22T09:14:00+03:00
орловская область
происшествия
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, возгорание на объекте полностью ликвидировано, сообщил губернатор Андрей Клычков.Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 БПЛА над территорией Орловской области в ночь на воскресенье."Друзья, сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990677462.html
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орловская область, происшествия, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Орловская область, Происшествия, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет

Значительных повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, возгорание на объекте полностью ликвидировано, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.
Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 БПЛА над территорией Орловской области в ночь на воскресенье.
"Друзья, сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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Орловская областьПроисшествияАндрей КлычковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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