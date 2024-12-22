https://ria.ru/20241222/bpla-1990678864.html

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет - РИА Новости, 22.12.2024

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет

Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, возгорание на объекте полностью ликвидировано, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:02:00+03:00

2024-12-22T09:02:00+03:00

2024-12-22T09:14:00+03:00

орловская область

происшествия

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пострадавших и значительных повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, возгорание на объекте полностью ликвидировано, сообщил губернатор Андрей Клычков.Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.Позднее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 20 БПЛА над территорией Орловской области в ночь на воскресенье."Друзья, сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990677462.html

орловская область

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орловская область, происшествия, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)