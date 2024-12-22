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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.12.2024
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T04:53:00+03:00
2024-12-22T04:53:00+03:00
2024-12-22T04:57:00+03:00
тульская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 2.47 мск, ее отменили через один час 53 минуты. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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тульская область
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области спустя почти 2 часа отменили опасность атаки БПЛА