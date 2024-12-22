https://ria.ru/20241222/bespilotniki-1990664703.html

В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры

В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры - РИА Новости, 22.12.2024

В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры

Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T02:24:00+03:00

2024-12-22T02:24:00+03:00

2024-12-22T03:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков."Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА", — написал он в Telegram-канале.В результате атаки начался пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь под Орлом, добавил Клычков.Информации о жертвах и пострадавших нет, на месте ЧП работают оперативные службы, последствия возгорания ликвидируются.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241222/udary-1990664457.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков