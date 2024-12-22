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В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры
В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры - РИА Новости, 22.12.2024
В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры
Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T02:24:00+03:00
2024-12-22T02:24:00+03:00
2024-12-22T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, в поселке Стальной Конь загорелся объект топливной инфраструктуры, сообщил губернатор Андрей Клычков."Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА", — написал он в Telegram-канале.В результате атаки начался пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь под Орлом, добавил Клычков.Информации о жертвах и пострадавших нет, на месте ЧП работают оперативные службы, последствия возгорания ликвидируются.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241222/udary-1990664457.html
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орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области после атаки загорелся объект топливной инфраструктуры
Клычков: БПЛА атаковали объект топливной инфраструктуры в Орловской области