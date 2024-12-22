https://ria.ru/20241222/bespilotnik-1990725573.html
Над Брянской областью сбили украинский дрон
Над Брянской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 22.12.2024
Над Брянской областью сбили украинский дрон
Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T18:43:00+03:00
2024-12-22T18:43:00+03:00
2024-12-22T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Силами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили украинский дрон
Богомаз: ПВО уничтожила над территорией Брянской области БПЛА самолетного типа