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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее - РИА Новости, 22.12.2024
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03:43 22.12.2024 (обновлено: 06:06 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/bastrykin-1990668521.html
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее - РИА Новости, 22.12.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T03:43:00+03:00
2024-12-22T06:06:00+03:00
происшествия
россия
республика адыгея
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой, якобы двое из них сбежали к своей матери, сообщается в Telegram-канале СК."В социальных медиа появилась информация о жителе Республики Адыгея, который вместе с супругой систематически подвергает детей насилию, в том числе избиениям и издевательствам. По имеющимся данным, двое старших детей из семьи смогли сбежать к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца… Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело", — говорится в сообщении. По данному факту следственными органами СК России по Адыгее организована проверка, ее ход находится на контроле прокуратуры республики.
https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html
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происшествия, россия, республика адыгея, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту истязания детей в Адыгее

Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщения об истязании детей в Адыгее

© Фото : предоставлено СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : предоставлено СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о систематическом истязании троих детей их отцом и мачехой, якобы двое из них сбежали к своей матери, сообщается в Telegram-канале СК.
"В социальных медиа появилась информация о жителе Республики Адыгея, который вместе с супругой систематически подвергает детей насилию, в том числе избиениям и издевательствам. По имеющимся данным, двое старших детей из семьи смогли сбежать к своей матери, однако младший ребенок остается в доме отца… Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами СК России по Адыгее организована проверка, ее ход находится на контроле прокуратуры республики.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму
12 декабря, 10:30
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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