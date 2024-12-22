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Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР - РИА Новости, 22.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:35 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/annovka-1990737578.html
Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР
Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР - РИА Новости, 22.12.2024
Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке взятого на этой неделе под контроль ВС РФ населенного пункта Анновка. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T20:35:00+03:00
2024-12-22T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке взятого на этой неделе под контроль ВС РФ населенного пункта Анновка. "Наши подразделения освободили... ряд населенных пунктов, это и Анновка... Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Анновка.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР

Пушилин: ВС России зачистили взятый под контроль населенный пункт Анновка в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке взятого на этой неделе под контроль ВС РФ населенного пункта Анновка.
«
"Наши подразделения освободили... ряд населенных пунктов, это и Анновка... Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Анновка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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