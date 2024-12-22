https://ria.ru/20241222/annovka-1990737578.html

Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР

Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР - РИА Новости, 22.12.2024

Пушилин сообщил о зачистке Анновки в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке взятого на этой неделе под контроль ВС РФ населенного пункта Анновка. РИА Новости, 22.12.2024

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2024-12-22T20:35:00+03:00

2024-12-22T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о зачистке взятого на этой неделе под контроль ВС РФ населенного пункта Анновка. "Наши подразделения освободили... ряд населенных пунктов, это и Анновка... Уже населенный пункт зачищен, наши подразделения пошли дальше", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Во вторник, 17 декабря, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Анновка.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин