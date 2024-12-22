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В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров - РИА Новости, 22.12.2024
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
Самым загрязненным участком берега в Анапе после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров стал пляж возле детского лагеря "Планета", сообщили в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T17:47:00+03:00
2024-12-22T17:47:00+03:00
2024-12-22T19:39:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Самым загрязненным участком берега в Анапе после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров стал пляж возле детского лагеря "Планета", сообщили в оперштабе Кубани. "Еще одно место активных работ на самом загрязненном участке берега - пляж возле детского лагеря "Планета" в Анапе. Здесь сотни волонтеров и десятки тракторов и самосвалов в течение дня собирают загрязненный нефтепродуктами грунт. Повторные выбросы мазута убирают максимально оперативно, пока их не успело замести песком. Мешки увозят на утилизацию", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
анапа
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происшествия, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
Пляж возле лагеря "Планета" в Анапе стал самым загрязненным нефтепродуктами