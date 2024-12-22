https://ria.ru/20241222/an-2-1990672996.html
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 22.12.2024
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:33:00+03:00
2024-12-22T06:33:00+03:00
2024-12-22T07:46:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
усть-камчатский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Воздушное судно в четверг следовало по маршруту село Мильково - поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В воскресенье официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что около пяти утра по московскому времени самолет был найден. Три человека, летевшие на самолете, живы, среди них - два пилота и пассажир, их эвакуировали с места ЧП. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. "Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241222/kamchatka-1990671410.html
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происшествия, россия, камчатка, усть-камчатский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2
Происшествия, Россия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2
По факту инцидента с Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело по факту инцидента с самолетом Ан-2 на Камчатке