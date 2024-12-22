https://ria.ru/20241222/amoralno-1990746149.html

"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева

"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева - РИА Новости, 22.12.2024

"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева

Обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:02:00+03:00

2024-12-22T22:02:00+03:00

2024-12-22T22:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х."Это безумие. Конфликт проигран, друзья. Почему, ради всего святого, многие на Украине и на Западе так стремятся уничтожить еще одно поколение молодых украинских мужчин <…>, когда их участие не может изменить исход?" — недоумевает он.По мнению Дэвиса, снижение мобилизационного возраста может только увеличить потери и еще больше затруднить восстановление Украины в будущем, когда ей понадобится каждый трудоспособный мужчина."С нашей (США — прим. ред.) стороны это аморально — выступать за такую безумную политику. Неужели никто не ценит жизни этих людей?" — возмутился он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241222/balans-1990737414.html

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