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"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева - РИА Новости, 22.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/amoralno-1990746149.html
"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева
"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева - РИА Новости, 22.12.2024
"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева
Обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:02:00+03:00
2024-12-22T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
энтони блинкен
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х."Это безумие. Конфликт проигран, друзья. Почему, ради всего святого, многие на Украине и на Западе так стремятся уничтожить еще одно поколение молодых украинских мужчин &lt;…&gt;, когда их участие не может изменить исход?" — недоумевает он.По мнению Дэвиса, снижение мобилизационного возраста может только увеличить потери и еще больше затруднить восстановление Украины в будущем, когда ей понадобится каждый трудоспособный мужчина."С нашей (США — прим. ред.) стороны это аморально — выступать за такую безумную политику. Неужели никто не ценит жизни этих людей?" — возмутился он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241222/balans-1990737414.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
"Это аморально": в США резко раскритиковали действия Киева

Офицер Дэвис: снижение мобилизационного возраста затруднит положение Украины

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Обсуждение снижения мобилизационного возраста на Украине является безумием, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Это безумие. Конфликт проигран, друзья. Почему, ради всего святого, многие на Украине и на Западе так стремятся уничтожить еще одно поколение молодых украинских мужчин <…>, когда их участие не может изменить исход?" — недоумевает он.
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По мнению Дэвиса, снижение мобилизационного возраста может только увеличить потери и еще больше затруднить восстановление Украины в будущем, когда ей понадобится каждый трудоспособный мужчина.
"С нашей (США — прим. ред.) стороны это аморально — выступать за такую безумную политику. Неужели никто не ценит жизни этих людей?" — возмутился он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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