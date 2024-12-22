https://ria.ru/20241222/almasria-1990683939.html
Задержанный рейс AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх
Задержанный рейс AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 22.12.2024
Задержанный рейс AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх
Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T10:03:00+03:00
2024-12-22T10:03:00+03:00
2024-12-22T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. "Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх в 08.39 мск. На борту самолета – 194 пассажира", - написал он.
https://ria.ru/20241221/reys-1990588212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Задержанный рейс AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх
Задержанный рейс AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 8:39 мск