https://ria.ru/20241222/aes-1990726937.html

На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии

На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии - РИА Новости, 22.12.2024

На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии

Отключенная ранее высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T19:03:00+03:00

2024-12-22T19:03:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Отключенная ранее высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям в Запорожской АЭС Евгения Яшина. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" в пятницу, 20 декабря, была отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщала ранее пресс-служба станции. "Высоковольтная линия "Ферросплавеая-1" 330 киловольт введена в работу", - сказала Яшина. Она добавила, что энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 киловольт "Днепровская" и линии 330 киловольт "Ферросплавная -1". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240903/magate-1970159984.html

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Наталья Макарова

в мире, жкх, днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс