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На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии - РИА Новости, 22.12.2024
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19:03 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/aes-1990726937.html
На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии
На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии - РИА Новости, 22.12.2024
На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии
Отключенная ранее высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T19:03:00+03:00
2024-12-22T19:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Отключенная ранее высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям в Запорожской АЭС Евгения Яшина. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" в пятницу, 20 декабря, была отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщала ранее пресс-служба станции. "Высоковольтная линия "Ферросплавеая-1" 330 киловольт введена в работу", - сказала Яшина. Она добавила, что энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 киловольт "Днепровская" и линии 330 киловольт "Ферросплавная -1". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, жкх, днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс
В мире, ЖКХ, Днепр (город), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии

На Запорожской АЭС вновь ввели в работу отключенную ранее линию Ферросплавная-1

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Отключенная ранее высоковольтная линия "Ферросплавная-1" классом напряжения 330 киловольт введена в строй на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям в Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1" в пятницу, 20 декабря, была отключена на Запорожской АЭС действием защиты, нарушений пределов и условий безопасности нет, сообщала ранее пресс-служба станции.
«
"Высоковольтная линия "Ферросплавеая-1" 330 киловольт введена в работу", - сказала Яшина.
Она добавила, что энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 киловольт "Днепровская" и линии 330 киловольт "Ферросплавная -1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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