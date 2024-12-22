Аэропорт в Дамаске приостановил работу
Аэропорт в Дамаске не будет обслуживать рейсы до 1 января 2025 года
Аэропорт в Дамаске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска не будет обслуживать рейсы до 1 января 2025 года, кроме тех, которые получат соответствующее разрешение от управления гражданской авиации, следует из оповещения NOTAM.
Ранее крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов вооруженной оппозицией. Позднее в отдельном оповещении NOTAM сообщалось, что аэропорт Дамаска не будет обслуживать рейсы до 24 декабря, полеты разрешены только по спецразрешениям.
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"Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены... до 1 января... за исключением тех, у которых есть специальное разрешение от управления гражданской авиации Сирии", - говорится в авиационном оповещении NOTAM.
Первый пробный рейс из Дамаска в Алеппо был выполнен 18 декабря.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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