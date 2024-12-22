https://ria.ru/20241222/aeroport-1990747164.html

Аэропорт в Дамаске приостановил работу

Аэропорт в Дамаске приостановил работу - РИА Новости, 22.12.2024

Аэропорт в Дамаске приостановил работу

Международный аэропорт Дамаска не будет обслуживать рейсы до 1 января 2025 года, кроме тех, которые получат соответствующее разрешение от управления гражданской РИА Новости, 22.12.2024

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска не будет обслуживать рейсы до 1 января 2025 года, кроме тех, которые получат соответствующее разрешение от управления гражданской авиации, следует из оповещения NOTAM. Ранее крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов вооруженной оппозицией. Позднее в отдельном оповещении NOTAM сообщалось, что аэропорт Дамаска не будет обслуживать рейсы до 24 декабря, полеты разрешены только по спецразрешениям. "Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены... до 1 января... за исключением тех, у которых есть специальное разрешение от управления гражданской авиации Сирии", - говорится в авиационном оповещении NOTAM. Первый пробный рейс из Дамаска в Алеппо был выполнен 18 декабря. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241219/putin-1990175232.html

https://ria.ru/20241214/siriya-1989259366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), сирия, алеппо, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024