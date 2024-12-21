Жестянников: вологодско-китайское партнерство – работа на перспективу
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вологодско-китайское партнерство – это не разовая акция, а работа на долгую перспективу, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников.
"На прошлой неделе в Законодательном Собрании встретился с предпринимателями. В ноябре с губернатором ездили в КНР с бизнес-миссией. Важно не откладывать в долгий ящик, а предметно отрабатывать все треки, по которым намечено сотрудничество с китайскими коллегами", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале.
Он отметил, что глобальная задача, которую поставил губернатор Георгий Филимонов после поездки в Китай, - локализация производства в регионе. Это дополнительные поступления в бюджет, решение проблемы с импортозамещением, создание новых рабочих мест.
"Наработки уже есть. Один из проектов – строительство завода по производству лифтового оборудования. Китайские партнеры уже сейчас говорят о том, что при успешном запуске, готовы включиться в реализацию еще двух инвестпроектов у нас на территории", - подчеркнул Жестянников.
Он отметил, что прорабатывается еще целый ряд треков, по которым будут двигаться.
"Сейчас прорабатываем механизмы реализации, в том числе, оффлайн и онлайн взаимодействие. Также в КНР будет работать торговый представитель Вологодской области при Торговом представительстве РФ. Специалист будет помогать решать треки на местах, в том числе, финансовые вопросы", - написал спикер.
Он также рассказал, что в январе в регион приедут представители города Сучжоу. На встрече предметно будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество.
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