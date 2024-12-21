https://ria.ru/20241221/zhestyannikov-1990488323.html

Жестянников: вологодско-китайское партнерство – работа на перспективу

Жестянников: вологодско-китайское партнерство – работа на перспективу - РИА Новости, 21.12.2024

Жестянников: вологодско-китайское партнерство – работа на перспективу

Вологодско-китайское партнерство – это не разовая акция, а работа на долгую перспективу, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:05:00+03:00

2024-12-21T17:05:00+03:00

2024-12-21T17:05:00+03:00

вологодская область

китай

россия

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вологодско-китайское партнерство – это не разовая акция, а работа на долгую перспективу, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников."На прошлой неделе в Законодательном Собрании встретился с предпринимателями. В ноябре с губернатором ездили в КНР с бизнес-миссией. Важно не откладывать в долгий ящик, а предметно отрабатывать все треки, по которым намечено сотрудничество с китайскими коллегами", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале.Он отметил, что глобальная задача, которую поставил губернатор Георгий Филимонов после поездки в Китай, - локализация производства в регионе. Это дополнительные поступления в бюджет, решение проблемы с импортозамещением, создание новых рабочих мест."Наработки уже есть. Один из проектов – строительство завода по производству лифтового оборудования. Китайские партнеры уже сейчас говорят о том, что при успешном запуске, готовы включиться в реализацию еще двух инвестпроектов у нас на территории", - подчеркнул Жестянников.Он отметил, что прорабатывается еще целый ряд треков, по которым будут двигаться."Сейчас прорабатываем механизмы реализации, в том числе, оффлайн и онлайн взаимодействие. Также в КНР будет работать торговый представитель Вологодской области при Торговом представительстве РФ. Специалист будет помогать решать треки на местах, в том числе, финансовые вопросы", - написал спикер.Он также рассказал, что в январе в регион приедут представители города Сучжоу. На встрече предметно будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество.

https://ria.ru/20241220/zhestyannikov-1990379832.html

https://ria.ru/20241219/zhestyannikov-1990246594.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, сергей жестянников, георгий филимонов