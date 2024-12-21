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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 21.12.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские войска потеряли свыше 160 военнослужащих, две гаубицы М198 производства США и САУ "Акация", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T12:18:00+03:00
2024-12-21T12:18:00+03:00
2024-12-21T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли свыше 160 военнослужащих, две гаубицы М198 производства США и САУ "Акация", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Константинополь и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне ответственности "Востока"