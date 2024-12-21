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ВСУ хотят доказать Трампу, что они борцы, пишет FT - РИА Новости, 21.12.2024
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01:59 21.12.2024 (обновлено: 02:07 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990550359.html
ВСУ хотят доказать Трампу, что они борцы, пишет FT
ВСУ хотят доказать Трампу, что они борцы, пишет FT - РИА Новости, 21.12.2024
ВСУ хотят доказать Трампу, что они борцы, пишет FT
Газета Financial Times, ссылаясь на неназванных военных чиновников и аналитиков, пишет, что Киев в надежде убедить избранного президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:59:00+03:00
2024-12-21T02:07:00+03:00
в мире
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энтони блинкен
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Газета Financial Times, ссылаясь на неназванных военных чиновников и аналитиков, пишет, что Киев в надежде убедить избранного президента США Дональда Трампа поддержать его, хочет доказать ему, что военные ВСУ якобы являются "борцами" и "победителями", поэтому следующие несколько месяцев станут "критической фазой" конфликта, учитывая, что ВСУ не хватает людей, а США подталкивают Украину к снижению призывного возраста. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Военные чиновники, солдаты и аналитики говорят, что следующие несколько месяцев станут критической фазой (конфликта - ред.)... Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку высокопоставленные чиновники полагают, что, доказав Трампу, что они являются "борцами" и "победителями", они смогут убедить его поддержать их", - пишет газета. Как утверждает газета, Украина пытается стабилизировать оборону и укрепить позиции на фронте на случай, если Трамп принудит ее к переговорам с Россией. При этом Financial Times пишет, что украинское руководство жалуется, что ему трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава. Именно поэтому, по данным издания, в Киеве думают о наборе новобранцев в ВСУ. Накануне советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. При этом та же британская Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники накануне утверждала, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241218/peregovory-1990000764.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, НАТО
ВСУ хотят доказать Трампу, что они борцы, пишет FT

FT: ВСУ в надежде на поддержку Трампа хотят доказать, что они борцы и победители

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Газета Financial Times, ссылаясь на неназванных военных чиновников и аналитиков, пишет, что Киев в надежде убедить избранного президента США Дональда Трампа поддержать его, хочет доказать ему, что военные ВСУ якобы являются "борцами" и "победителями", поэтому следующие несколько месяцев станут "критической фазой" конфликта, учитывая, что ВСУ не хватает людей, а США подталкивают Украину к снижению призывного возраста.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Будущий посланник Трампа заявил о готовности России и Украины к переговорам
18 декабря, 20:54
"Военные чиновники, солдаты и аналитики говорят, что следующие несколько месяцев станут критической фазой (конфликта - ред.)... Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку высокопоставленные чиновники полагают, что, доказав Трампу, что они являются "борцами" и "победителями", они смогут убедить его поддержать их", - пишет газета.
Как утверждает газета, Украина пытается стабилизировать оборону и укрепить позиции на фронте на случай, если Трамп принудит ее к переговорам с Россией. При этом Financial Times пишет, что украинское руководство жалуется, что ему трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава. Именно поэтому, по данным издания, в Киеве думают о наборе новобранцев в ВСУ.
Накануне советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский заявил, что власти Украины в начале 2025 года будут вынуждены снизить возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США и возможного сокращения западной помощи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине, пишет FT
Вчера, 20:04
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
При этом та же британская Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники накануне утверждала, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Келлог рассказал о возможностях Трампа завершить конфликт на Украине
18 декабря, 21:09
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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