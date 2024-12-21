https://ria.ru/20241221/udmurtiya-1990565602.html

Бречалов рассказал о поддержке семей с детьми в Удмуртии

Бречалов рассказал о поддержке семей с детьми в Удмуртии - РИА Новости, 21.12.2024

Бречалов рассказал о поддержке семей с детьми в Удмуртии

Власти Удмуртии запустят дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми: в детских садах созданы группы кратковременного пребывания для малышей из... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:52:00+03:00

2024-12-21T08:52:00+03:00

2024-12-21T08:52:00+03:00

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москва

александр бречалов

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УФА, 21 дек - РИА Новости. Власти Удмуртии запустят дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми: в детских садах созданы группы кратковременного пребывания для малышей из студенческих семей, молодожёны будут получать сертификаты на репродуктивное обследование, единовременная выплата при усыновлении детей-сирот увеличится до 1 миллиона рублей, заявил глава региона Александр Бречалов. "В том числе для студенческих семей создали детскую группу кратковременного пребывания, чтобы молодые мамы успевали учиться, с января 2025 года при заключении брака в органах ЗАГС молодоженам будут выдаваться сертификаты на прохождение репродуктивной диспансеризации, планируем увеличить единовременную выплату при усыновлении ребенка из числа детей-сирот до 1 миллиона рублей. Потратить ее можно будет на улучшение жилищных условий ребенка", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. В пресс-службе главы Удмуртии пояснили, что Бречалов рассказал о дополнительных мерах региональной поддержки семей с детьми после заседания Госсовета Российской Федерации под председательством президента страны Владимира Путина. "2025-й — Год защитника Отечества. Президент объявил об этом на заседании Госсовета в Москве. В годовщину 80-летия Великой Победы будем чествовать героев. На заседании президент подвел итоги Года семьи. Год завершается, но внимание семьям не станет слабее. Заработает новый нацпроект "Семья", его главной задачей будет поддержка родителей с детьми", - отметил глава региона. По словам Бречалова, сейчас многодетные семьи республики могут воспользоваться рядом льгот и преференций. В частности, осуществляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30%. Для детей, обучающихся в 5–11 классах общеобразовательных организаций, предусмотрено бесплатное питание. Также многодетные семьи получают льготу по уплате транспортного налога в размере 50% на одно транспортное средство. Дети из таких семей имеют право на бесплатное посещение выставок государственных музеев.

https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html

https://ria.ru/20241220/mintrans-1990513325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

удмуртская республика (удмуртия), москва, александр бречалов, владимир путин