https://ria.ru/20241221/trevoga-1990559747.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:35:00+03:00

2024-12-21T06:35:00+03:00

2024-12-21T06:35:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность атаки была объявлена в Воронежской области в субботу в 02.38. Ее отменили спустя почти четыре часа, в 06.26. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев.

https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html

воронежская область

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Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)