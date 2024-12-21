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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
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06:35 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/trevoga-1990559747.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 21.12.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:35:00+03:00
2024-12-21T06:35:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность атаки была объявлена в Воронежской области в субботу в 02.38. Ее отменили спустя почти четыре часа, в 06.26. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев.
https://ria.ru/20241221/dron-1990557070.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкЖилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотник
Жилой дом в центре Воронежа, пострадавший в результате атаки беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Ксения Михайлова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе.
Опасность атаки была объявлена в Воронежской области в субботу в 02.38. Ее отменили спустя почти четыре часа, в 06.26.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев.
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ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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