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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.12.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Желтый уровень Воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T06:07:00+03:00
2024-12-21T06:07:00+03:00
2024-12-21T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Желтый уровень Воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в его сообщении.
https://ria.ru/20241123/opasnost-1985399235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили желтый уровень Воздушной опасности