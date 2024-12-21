https://ria.ru/20241221/trevoga-1990558268.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 21.12.2024

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Желтый уровень Воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T06:07:00+03:00

2024-12-21T06:07:00+03:00

2024-12-21T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Желтый уровень Воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в его сообщении.

https://ria.ru/20241123/opasnost-1985399235.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, игорь артамонов