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Спецоперация, 21 декабря: ВС России освободили село Островского в ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 21.12.2024 (обновлено: 18:51 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/spetsoperatsiya-1990631217.html
Спецоперация, 21 декабря: ВС России освободили село Островского в ДНР
Спецоперация, 21 декабря: ВС России освободили село Островского в ДНР - РИА Новости, 21.12.2024
Спецоперация, 21 декабря: ВС России освободили село Островского в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:49:00+03:00
2024-12-21T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
казань
сша
мария захарова
флориан филиппо
спиридон килинкаров
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки до 1575 военнослужащих на разных направлениях, заявили в Минобороны РФ, уничтожены два танка Leopard. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили танк Leopard. "Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Курахово. Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, противник потерял танк Leopard, бронемашину MaxxPro. Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, следует из сводки военного ведомства. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты 89 беспилотников, добавили в Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных, уничтожен танк и две боевые машины пехоты Bradley производства США, уточнили в МО РФ. Атака на КазаньКиевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Беспилотники применялись в три волны с разных направлений. Три дрона ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, сообщили в военном ведомстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки беспилотников на Казань, заявила, что Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России, а удар по столице Татарстана - это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС. В Москве возмущены демонстративным лицемерным молчанием "коллективного Запада", подчеркнула официальный представитель МИД Захарова призвала мировое сообщество дать оценку преступлениям хунты Зеленского. Кроме того, участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Киев устраивает и будет устраивать подобные утренней атаке БПЛА на Казань провокации, поскольку хочет создать в российском обществе неприятие приближающегося переговорного процесса.Отправляют на "бойню"Киевский режим продолжает похищать молодых украинцев прямо с улиц для отправки на фронтовую "бойню", как это было и в начале 2024 года, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Год 2024 заканчивается так же, как начинался: с похищения прямо на улице молодых украинцев, которых отправляют на бойню на фронт по приказу Зеленского и НАТО, написал политик в соцсети X. К сообщению Филиппо прикрепил видеофрагмент, на котором люди в камуфляжной одежде затаскивают мужчину в фургон. Лидер партии надеется, что 20 января 2025 года (дата инаугурации победителя президентских выборов в США Дональда Трампа - ред.) ознаменует начало конца этого ада и призвал ко всему прочему к выходу Франции из североатлантического альянса.
https://ria.ru/20241221/drg-1990580246.html
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киев, казань, сша, мария захарова, флориан филиппо, спиридон килинкаров, вооруженные силы рф, патриот, нато, россия, украина, в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, Киев, Казань, США, Мария Захарова, Флориан Филиппо, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы РФ, Патриот, НАТО, Россия, Украина, В мире, Франция

Спецоперация, 21 декабря: ВС России освободили село Островского в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ потеряли за сутки до 1575 военнослужащих на разных направлениях, заявили в Минобороны РФ, уничтожены два танка Leopard.
Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
ВС России уничтожили украинскую ДРГ на левом берегу Днепра
Вчера, 11:09
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили танк Leopard. "Южная" группировка нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Курахово. Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, противник потерял танк Leopard, бронемашину MaxxPro. Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, следует из сводки военного ведомства.
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сбиты 89 беспилотников, добавили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных, уничтожен танк и две боевые машины пехоты Bradley производства США, уточнили в МО РФ.
ВСУ бросают своих бойцов при отступлении — заместитель командира роты с позывным Купол - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Замкомандира "Кобры" рассказал, что ВСУ бросают своих солдат в Курахово
Вчера, 15:41

Атака на Казань

Киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Беспилотники применялись в три волны с разных направлений. Три дрона ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, сообщили в военном ведомстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки беспилотников на Казань, заявила, что Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России, а удар по столице Татарстана - это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС.
В Москве возмущены демонстративным лицемерным молчанием "коллективного Запада", подчеркнула официальный представитель МИД
Захарова призвала мировое сообщество дать оценку преступлениям хунты Зеленского.
Кроме того, участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Киев устраивает и будет устраивать подобные утренней атаке БПЛА на Казань провокации, поскольку хочет создать в российском обществе неприятие приближающегося переговорного процесса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе набросились на Зеленского после атаки БПЛА в Казани
Вчера, 17:14

Отправляют на "бойню"

Киевский режим продолжает похищать молодых украинцев прямо с улиц для отправки на фронтовую "бойню", как это было и в начале 2024 года, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Год 2024 заканчивается так же, как начинался: с похищения прямо на улице молодых украинцев, которых отправляют на бойню на фронт по приказу Зеленского и НАТО, написал политик в соцсети X.
К сообщению Филиппо прикрепил видеофрагмент, на котором люди в камуфляжной одежде затаскивают мужчину в фургон.
Лидер партии надеется, что 20 января 2025 года (дата инаугурации победителя президентских выборов в США Дональда Трампа - ред.) ознаменует начало конца этого ада и призвал ко всему прочему к выходу Франции из североатлантического альянса.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Начало конца": во Франции подвели итоги года на Украине
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКазаньСШАМария ЗахароваФлориан ФилиппоСпиридон КилинкаровВооруженные силы РФПатриотНАТОРоссияУкраинаВ миреФранция
 
 
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