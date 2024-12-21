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В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ

В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024

В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ

Военный самолет загорелся в Калифорнии в США во время полета и был вынужден совершить экстренную посадку на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, сообщает газета... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:20:00+03:00

2024-12-21T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военный самолет загорелся в Калифорнии в США во время полета и был вынужден совершить экстренную посадку на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, сообщает газета Los Angeles Times. "Двигатель вертолета корпуса морской пехоты США загорелся… в результате чего воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Кэмп-Пендлтоне", - говорится в материале издания. Четырем членам экипажа удалось спастись.

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в мире, сша, калифорния