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В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024
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13:20 21.12.2024 (обновлено: 14:13 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/samolet-1990595025.html
В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ
В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2024
В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ
Военный самолет загорелся в Калифорнии в США во время полета и был вынужден совершить экстренную посадку на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, сообщает газета... РИА Новости, 21.12.2024
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военный самолет загорелся в Калифорнии в США во время полета и был вынужден совершить экстренную посадку на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, сообщает газета Los Angeles Times. "Двигатель вертолета корпуса морской пехоты США загорелся… в результате чего воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Кэмп-Пендлтоне", - говорится в материале издания. Четырем членам экипажа удалось спастись.
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в мире, сша, калифорния
В мире, США, Калифорния
В Калифорнии загорелся военный самолет, пишут СМИ

Los Angeles Times: военный самолет загорелся в Калифорнии во время полета

© Кадр видео из соцсетейВертолет корпуса морской пехоты США, совершивший экстренную посадку в Кэмп-Пендлтон из-за возгорания двигателя
Вертолет корпуса морской пехоты США, совершивший экстренную посадку в Кэмп-Пендлтон из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Вертолет корпуса морской пехоты США, совершивший экстренную посадку в Кэмп-Пендлтон из-за возгорания двигателя
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военный самолет загорелся в Калифорнии в США во время полета и был вынужден совершить экстренную посадку на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, сообщает газета Los Angeles Times.
"Двигатель вертолета корпуса морской пехоты США загорелся… в результате чего воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Кэмп-Пендлтоне", - говорится в материале издания.
Четырем членам экипажа удалось спастись.
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