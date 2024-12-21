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В Рыльске потушили очаги пожаров, возникшие после обстрела
В Рыльске потушили очаги пожаров, возникшие после обстрела - РИА Новости, 21.12.2024
В Рыльске потушили очаги пожаров, возникшие после обстрела
Все очаги пожаров в Рыльске после обстрела ВСУ потушены, идет проливка конструкций, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T09:00:00+03:00
2024-12-21T09:00:00+03:00
2024-12-21T13:44:00+03:00
рыльск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все очаги пожаров в Рыльске после обстрела ВСУ потушены, идет проливка конструкций, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия удара ВСУ в Курской области. Все очаги пожаров в Рыльске потушены, идет проливка конструкций", - говорится в сообщении ведомства.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Как сообщал врио губернатора Курской области, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, в частности, повреждены Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыльск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Рыльск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Рыльске потушили очаги пожаров, возникшие после обстрела
В Рыльске потушили очаги пожаров, возникшие после обстрела со стороны ВСУ