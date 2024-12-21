https://ria.ru/20241221/ovchinskiy-1990540848.html

Овчинский: около 9 тысяч семей в ЮВАО воспользовались помощью в переезде

Овчинский: около 9 тысяч семей в ЮВАО воспользовались помощью в переезде - РИА Новости, 21.12.2024

Овчинский: около 9 тысяч семей в ЮВАО воспользовались помощью в переезде

Почти 80% человек обратились к специалистам сервиса "Помощь в переезде" с начала действия программы по реновации, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T13:08:00+03:00

2024-12-21T13:08:00+03:00

2024-12-21T13:08:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Почти 80% человек обратились к специалистам сервиса "Помощь в переезде" с начала действия программы по реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский."На юго-востоке Москвы в новые квартиры переехало уже более 11 тысяч семей. Около 80 процентов из них, это порядка девяти тысяч семей, воспользовались помощью города при переезде. Благодаря сервису “Помощь в переезде” жители бесплатно могут заказывать грузчиков и грузовой автомобиль. Специалисты помогут разобрать и упаковать вещи, а затем перевезти их из старой квартиры в новую", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Сервисом можно пользоваться бесплатно. Для этого нужно отправить онлайн-заявку на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению, находящихся на первых этажах новостроек. Заявку можно подать сразу после заключения договора на новое жилье.В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переселение по программе реновации затронуло свыше 176 тысяч жителей города.

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский