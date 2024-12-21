Овчинский: около 9 тысяч семей в ЮВАО воспользовались помощью в переезде
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Почти 80% человек обратились к специалистам сервиса "Помощь в переезде" с начала действия программы по реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
"На юго-востоке Москвы в новые квартиры переехало уже более 11 тысяч семей. Около 80 процентов из них, это порядка девяти тысяч семей, воспользовались помощью города при переезде. Благодаря сервису “Помощь в переезде” жители бесплатно могут заказывать грузчиков и грузовой автомобиль. Специалисты помогут разобрать и упаковать вещи, а затем перевезти их из старой квартиры в новую", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Сервисом можно пользоваться бесплатно. Для этого нужно отправить онлайн-заявку на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению, находящихся на первых этажах новостроек. Заявку можно подать сразу после заключения договора на новое жилье.
В октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что переселение по программе реновации затронуло свыше 176 тысяч жителей города.