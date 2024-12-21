https://ria.ru/20241221/kurahovo-1990568642.html

Украинские войска начали отводить силы из Курахово, заявил Рогов

Украинские войска начали отводить силы из Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 21.12.2024

Украинские войска начали отводить силы из Курахово, заявил Рогов

Украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово в расположенное западнее село Дачное в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T09:37:00+03:00

2024-12-21T09:37:00+03:00

2024-12-21T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

дональд трамп

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Украинские войска начали постепенно отводить свои силы из города Курахово в расположенное западнее село Дачное в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что киевский режим отдал приказ группировке украинских войск в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. По словам Рогова, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части, основные бои перекинулись в северо-западный район. "Враг начал постепенно отводить свои силы из Курахово в Дачное, возводя там укрепительные районы", - сказал Рогов. При этом, по его словам, в самом Курахово бои продолжаются в промышленной зоне в западной части города. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990298389.html

https://ria.ru/20241220/kurakhovo-1990304163.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины