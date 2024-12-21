https://ria.ru/20241221/infrastruktura-1990564528.html

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T08:35:00+03:00

2024-12-21T08:35:00+03:00

2024-12-21T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, за минувшие сутки на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало не менее 313 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241214/bespilotnik-1989174088.html

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киев, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация