https://ria.ru/20241221/infrastruktura-1990564528.html
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 21.12.2024
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T08:35:00+03:00
2024-12-21T08:35:00+03:00
2024-12-21T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, за минувшие сутки на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало не менее 313 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
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киев, запорожская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении ряда объектов инфраструктуры