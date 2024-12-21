https://ria.ru/20241221/gagauzija-1990548203.html

Главе Гагаузии могут дать право подписывать международные соглашения

Главе Гагаузии могут дать право подписывать международные соглашения - РИА Новости, 21.12.2024

Главе Гагаузии могут дать право подписывать международные соглашения

Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии намерен наделить главу региона Евгению Гуцул возможностью подписывать международные соглашения без... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T01:01:00+03:00

2024-12-21T01:01:00+03:00

2024-12-21T01:01:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

илан шор

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963159522_0:95:3058:1816_1920x0_80_0_0_3ee8888353f3b25f31d2a0e69f81d1cb.jpg

КИШИНЕВ, 21 дек - РИА Новости. Парламент Гагаузской автономии в составе Молдавии намерен наделить главу региона Евгению Гуцул возможностью подписывать международные соглашения без согласования с молдавским МИД, такую законодательную инициативу поддержали в первом чтении депутаты Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Гагаузские депутаты в пятницу рассмотрели и одобрили в первом чтении проект, который предусматривает заключение соглашений об осуществлении автономией международных и внешнеэкономических связей без согласования с молдавским внешнеполитическим ведомством. По мнению авторов инициативы, прежняя редакция противоречила основному закону об особом правовом статусе Гагаузии и конституции Молдавии, которые предполагают, что автономия имеет право самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать "вопросы политического, экономического и культурного характера в интересах всего населения". "Башкан (глава Гагаузии - ред.) имеет полное право подписывать международные договора с нашими братьями - турками, русскими и так далее... Речь не идет о межправительственных соглашениях… Гагаузия - экономическая и политическая автономия, поэтому мы имеем полное право принимать такие решения. Если башкан едет за границу и подписывает соглашение, то почему мы должны спрашивать у них (в Кишиневе - ред.)? Башкан и председатель Народного собрания должны иметь полное право подписывать такие договоры, и Народное собрание делегирует им такое право", - сказал на заседании первый заместитель главы автономии Илья Узун. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 20 сентября заявила, что ей удалось достигнуть соглашения с автономной независимой организацией "Евразия" о выделении гуманитарной помощи гагаузским фермерам, оно было подписано при содействии лидера оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илана Шора. Гуцул отметила, что обратится в парламент для того, чтобы пройти все законные процедуры по доставке помощи из России без препятствий. Депутаты Гагаузской автономии также направили обращение в парламент Молдавии о принятии законодательной инициативы, которая предполагает освобождение от уплаты пошлин и таможенных сборов партии гуманитарного груза из России. До сих пор ответа от молдавского законодательного собрания не поступало. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля 2023 года состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240517/gagauziya-1946736386.html

https://ria.ru/20241214/kishinev-1989203486.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, майя санду