https://ria.ru/20241221/eks-zamministra-1990646404.html
Бывшему замминистра просвещения грозит до десяти лет лишения свободы
Бывшему замминистра просвещения грозит до десяти лет лишения свободы - РИА Новости, 21.12.2024
Бывшему замминистра просвещения грозит до десяти лет лишения свободы
Экс-замминистра просвещения России, задержанному по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, грозит до 10 лет лишения свободы. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T20:48:00+03:00
2024-12-21T20:48:00+03:00
2024-12-21T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения России, задержанному по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, грозит до 10 лет лишения свободы. Как сегодня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, В Москве задержан экс-замминистра просвещения России, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками - экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования. Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов, в действительности же необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей были похищены и распределены между подозреваемыми. Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилете из-за границы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
Бывшему замминистра просвещения грозит до десяти лет лишения свободы
Экс-замминистра просвещения по делу о хищении бюджетных средств грозит до 10 лет
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения России, задержанному по делу о хищении 54 миллионов бюджетных средств, грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сегодня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, В Москве
задержан экс-замминистра просвещения России
, подозреваемый в многомиллионном хищении бюджетных средств. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
По данным следствия, злоумышленник совместно с сообщниками - экс-проректором подведомственного института, а также руководителем и сотрудником фирмы, оказывающей услуги в сфере подготовки кадров, разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных из бюджета России на развитие профессионального образования. Участники группы обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок педагогических работников, реализующих образовательные программы, которые были предусмотрены в рамках одного из федеральных проектов, в действительности же необходимые мероприятия не проводились. Для подтверждения выполнения работ сообщники подготовили фиктивную отчетную документацию. Бюджетные средства в размере свыше 54 миллионов рублей были похищены и распределены между подозреваемыми.
Три фигуранта этого дела уже находятся в СИЗО, изначально экс-замминистра скрылся от следствия, его объявили в розыск. Мужчину задержали по прилете из-за границы.